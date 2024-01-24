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Обладатель Кубка Стэнли: не удивлён результативностью Кучерова

Обладатель Кубка Стэнли: не удивлён результативностью Кучерова
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Нападающий минского «Динамо», обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Волков высказался о высокой результативности российского нападающего «молний» Никиты Кучерова в сезоне-2023/2024.

«Не удивлён такой результативностью Никиты. Она у него всегда была такой, если не мешали травмы. Просто бывают разные обстоятельства. Человек играл три сезона подряд в финале Кубка Стэнли, ещё прошёл через травмы. При таких нагрузках невозможно каждый год показывать подобные результаты. Это тело, физика — очень тяжело поддерживать на высоком уровне. Тем более возраст. Отдыхать надо. Вот отдохнул Кучеров немножко — и снова среди лучших», — цитирует Волкова «Известия».

Напомним, сегодня, 24 января, первой звездой игрового дня НХЛ признан российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Форвард в матче с «Филадельфией Флайерз» оформил хет-трик и отдал голевую передачу. Всего на счету Кучерова в нынешнем сезоне 80 (31+49) очков в 47 играх.

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