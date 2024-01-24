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Кучеров с хет-триком признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Кучеров с хет-триком признан первой звездой игрового дня в НХЛ
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Национальная хоккейная лига определила тройку звёзд прошедшего игрового дня.

Третьей звездой признан вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер, который в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1) отразил 27 бросков.

Вторая звезда дня — форвард «Даллас Старз» Роопе Хинц, который во встрече с «Детройт Ред Уингз» (5:4) оформил дубль и отдал результативную передачу, набрав три очка.

Первой звездой дня признан российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Форвард в матче с «Филадельфией Флайерз» оформил хет-трик и отдал голевую передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего на счету Кучерова в нынешнем сезоне 80 (31+49) очков в 47 играх.

«Тампа» набрала 55 очков и делит с «Каролиной Харрикейнз» пятое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Лайтнинг» 26 января примут дома «Аризону Койотс».

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Кучеров — лучший в мире! Оформил хет-трик и первым в сезоне набрал 80 очков
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