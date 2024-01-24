«Мы не видим каких-то позитивных сдвигов». ФХР — о допуске сборной России

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал о ситуации с возможным допуском национальной команды к международным соревнованиям.

«Решение по 2025 году будет приниматься в ближайшее время, до апреля, но с нашей точки зрения мы не видим каких-то позитивных сдвигов. Также будет приниматься решение по Олимпиаде, но мы далеко не в первом ряду, потому что сейчас идут переговоры с НХЛ, в феврале могут договориться. И тогда там возможны самые разные и неожиданные варианты, потому что это бизнес, и вряд ли Россию просто оставят за бортом в этом плане», — цитирует Курбатова «РИА Новости Спорт».

Напомним, по решению ИИХФ сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Предстоящий чемпионат мира — 2024 российская сборная вновь пропустит. Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что решение о продлении или отмене дисквалификации будет принято 12–13 февраля 2024 года.