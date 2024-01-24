«Сибирь» ждёт подтверждения от КХЛ на рассмотрение апелляции

«Сибирь» ожидает подтверждения готовности Континентальной хоккейной лиги рассмотреть апелляцию на решение КХЛ о присуждении технических поражений за нарушение регламента о количестве легионеров в матче. Новосибирский клуб получил четыре технических поражения и потерял четыре очка из-за того, что в этих матчах участвовали четыре легионера, что является нарушением регламента КХЛ.

«Сибирь» подала заявление в совместную дисциплинарную палату Федерации хоккея России и КХЛ о рассмотрении ситуации, связанной с нарушением лимита на легионеров КХЛ и присуждением клубу четырёх технических поражений. Дисциплинарный комитет ФХР уже выразил готовность рассмотреть указанное заявление, клуб ждёт подтверждения от КХЛ», — заявили ТАСС в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

Напомним, из-за снятия четырёх очков «Сибирь» покинула зону плей-офф. Сейчас клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче новосибирская команда сыграет в гостях с «Витязем» сегодня, 24 января.