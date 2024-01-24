«Сибирь» подала апелляцию на решение о технических поражениях в связи с нарушением лимита на легионеров КХЛ, сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. Новосибирский клуб получил четыре технических поражения и потерял четыре очка из-за того, что в этих матчах участвовали четыре легионера, что является нарушением регламента КХЛ.

«Сибирь» подала апелляцию. Она будет рассмотрена в соответствии с регламентом», — цитирует Курбатова ТАСС.

Сообщается, что апелляция будет рассмотрена совместной дисциплинарной палатой ФХР и КХЛ.

Напомним, из-за снятия четырёх очков «Сибирь» покинула зону плей-офф. Сейчас клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче новосибирская команда сыграет в гостях с «Витязем» сегодня, 24 января.