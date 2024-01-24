Рыбин: не удивлюсь, если Никита Кучеров наберёт 150 очков за сезон

Бывший капитан «Спартака» Максим Рыбин высоко оценил мастерство нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова и заявил, что он является лучшим российским игроком в НХЛ на сегодняшний день.

«Кучеров — настоящая звезда с хоккейным интеллектом. Что касается его результативности, то лидер и должен так играть. Не удивлюсь, если он наберёт 150 очков за сезон, ему это под силу. Никита эмоционально устойчивый, и я не вижу, чтобы он где-то нервничал.

Можно ли сказать, что Никита — лицо нашего хоккея в НХЛ на данный момент? На сегодняшний день он сильнейший в лиге по очкам, и среди русских хоккеистов он абсолютно точно играет лучше всех», — цитирует Рыбина RT.

Кучеров оформил хет-трик и отметился результативной передачей в матче с «Филадельфией» (6:3) и первым в текущем сезоне НХЛ добрался до отметки в 80 набранных очков. На счету россиянина 31 заброшенная шайба и 49 результативных передач.