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Рыбин: не удивлюсь, если Никита Кучеров наберёт 150 очков за сезон

Рыбин: не удивлюсь, если Никита Кучеров наберёт 150 очков за сезон
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Бывший капитан «Спартака» Максим Рыбин высоко оценил мастерство нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова и заявил, что он является лучшим российским игроком в НХЛ на сегодняшний день.

«Кучеров — настоящая звезда с хоккейным интеллектом. Что касается его результативности, то лидер и должен так играть. Не удивлюсь, если он наберёт 150 очков за сезон, ему это под силу. Никита эмоционально устойчивый, и я не вижу, чтобы он где-то нервничал.

Можно ли сказать, что Никита — лицо нашего хоккея в НХЛ на данный момент? На сегодняшний день он сильнейший в лиге по очкам, и среди русских хоккеистов он абсолютно точно играет лучше всех», — цитирует Рыбина RT.

Кучеров оформил хет-трик и отметился результативной передачей в матче с «Филадельфией» (6:3) и первым в текущем сезоне НХЛ добрался до отметки в 80 набранных очков. На счету россиянина 31 заброшенная шайба и 49 результативных передач.

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Кучеров — лучший в мире! Оформил хет-трик и первым в сезоне набрал 80 очков
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