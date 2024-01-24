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В «Филадельфии» отреагировали на бессрочный отпуск Харта и обвинения в изнасиловании

В «Филадельфии» отреагировали на бессрочный отпуск Харта и обвинения в изнасиловании
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Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер прокомментировал обвинения в сексуальном насилии нескольких игроков молодёжной сборной Канады-2018, среди которых был вратарь «Флайерз» Картер Харт. Голкиперу в клубе был дан бессрочный отпуск.

«Нам известно об утренних сообщениях прессы по очень серьёзному вопросу. Мы отреагируем соответствующим образом, когда результаты расследований будут обнародованы. НХЛ очень чётко дала понять, как команды должны обращаться с прессой», — цитирует Бриера пресс-служба клуба.

В мае 2022 года женщина подала иск на $ 3,55 млн против Федерации хоккея Канады, юношеской сборной и восьми бывших игроков, окружавших команду 2018 года.

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