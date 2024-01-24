«Труднее расслабляться». Дадонов — о том, каково быть единственным русским в команде НХЛ

Нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов рассказал о том, какие языковые трудности приходится испытывать россиянину, у которого нет одноклубников-соотечественников в зарубежном клубе.

«Иногда хочется поговорить на родном языке. Я владею английским, но по-русски выражаю мысли немного по-другому. Я больше являюсь самим собой. Я не думаю слишком много, когда общаюсь и отдыхаю. На английском я всегда думаю и тяжелее расслабляюсь. Это то, с чем тебе приходится сталкиваться в такой ситуации», — приводит слова Дадонова The Athletic.

Напомним, за свою карьеру в НХЛ, помимо «Далласа», Дадонов защищал цвета таких клубов, как «Флорида Пантерз», «Оттава Сенаторз», «Вегас Голден Найтс» и «Монреаль Канадиенс».