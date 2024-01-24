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Форвард «Барыса» Камара объяснил разгромное поражение в матче со СКА

Форвард «Барыса» Камара объяснил разгромное поражение в матче со СКА
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Нападающий «Барыса» Энтони Камара рассказал о причинах разгромного поражения в матче со СКА со счётом 0:7. Канадский форвард попытался встряхнуть команду и устроил драку с капитаном СКА Александром Никишиным.

«Поражение тяжёлое. Просто один из тех дней, когда всё валится из рук. Всё шло не так, хотя мы старались и работали. СКА забирал все отскоки, выигрывал единоборства. В конце концов, они просто были сильнее. Нам нужно оставаться позитивными. Сезон очень длинный, мы сплотились как команда, но нам пришлось очень непросто в этом году. Нам нужно продолжать работать», – сказал Камара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В текущем сезоне Камара провёл за «Барыс» 22 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал пять результативных передач.

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