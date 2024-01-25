31 сейв Сергея Бобровского помог «Флориде» одержать победу над «Аризоной»

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Сегодня, 25 января, «Флорида Пантерз» на своей площадке обыграла «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 6:1 (3:0, 2:0, 1:2).

В составе «Флориды» заброшенными шайбам отметились Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт, Антон Лунделль и Джона Гаджович, а также дубль на счету Мэттью Ткачука. Ворота команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский, совершивший 31 сейв (93,94%).

За «Аризону» голами отличились Дилан Гюнтер и Логан Кули.

После 47 матчей «Флорида» занимает второе место в Восточной конференции с 62 очками. «Аризона» расположилась на девятой строчке Западной конференции, набрав 49 очков в 46 играх.

Следующий матч «Флорида» проведёт с «Питтсбург Пингвинз», а «Аризона» сыграет с «Тампа-Бей Лайтнинг».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.