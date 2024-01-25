Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

31 сейв Сергея Бобровского помог «Флориде» одержать победу над «Аризоной»

31 сейв Сергея Бобровского помог «Флориде» одержать победу над «Аризоной»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 января, «Флорида Пантерз» на своей площадке обыграла «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 6:1 (3:0, 2:0, 1:2).

В составе «Флориды» заброшенными шайбам отметились Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт, Антон Лунделль и Джона Гаджович, а также дубль на счету Мэттью Ткачука. Ворота команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский, совершивший 31 сейв (93,94%).

За «Аризону» голами отличились Дилан Гюнтер и Логан Кули.

После 47 матчей «Флорида» занимает второе место в Восточной конференции с 62 очками. «Аризона» расположилась на девятой строчке Западной конференции, набрав 49 очков в 46 играх.

Следующий матч «Флорида» проведёт с «Питтсбург Пингвинз», а «Аризона» сыграет с «Тампа-Бей Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Ткачук (Вераге, Форслинг) – 01:53     2:0 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 08:44 (pp)     3:0 Беннетт (Вераге, Форслинг) – 09:01     4:0 Ткачук (Лунделль, Вераге) – 24:14     5:0 Лунделль (Райнхарт, Луостаринен) – 38:17     6:0 Гаджович (Стенлунд) – 42:27     6:1 Гюнтер (Келлер, Керфут) – 43:25 (pp)     6:2 Кули – 56:58    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android