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Маккиннон вышел на третье место в истории НХЛ по домашней серии с очками со старта сезона

Маккиннон вышел на третье место в истории НХЛ по домашней серии с очками со старта сезона
Натан Маккиннон
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В начале третьего периода хозяева впереди — 4:0.

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон отметился уже тремя заброшенными шайбами, продлив свою результативную серию в домашних матчах до 24 игр. В текущей регулярке Натан набирал очки во всех домашних матчах «Колорадо» на данный момент. Канадский форвард вышел на третье место в истории НХЛ по домашней серии с очками со старта сезона, превзойдя показатели Уэйна Гретцки (23, 1983/1984) и Фила Эспозито (23, 1973/1974).

Рекорд лиги принадлежит тому же Гретцки (40, 1988/1989), второе место занимает Бобби Орр (25, 1974/1975), следом теперь располагается Маккиннон (24, 2023/2024).

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