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«Невозможно описать словами, как он был хорош». Мэттьюс — об игре Самсонова с «Виннипегом»

«Невозможно описать словами, как он был хорош». Мэттьюс — об игре Самсонова с «Виннипегом»
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс высоко оценил игру вратаря Ильи Самсонова в матче с «Виннипегом» (1:0 ОТ). Россиянин оформил шат-аут, отразив все 32 броска по воротам, и одержал вторую победу подряд после возвращения из АХЛ.

«Самсонов был невероятен. Я думаю, что он был нашим лучшим игроком на льду, поэтому у меня просто не хватает слов, чтобы описать, как он был хорош. То, как он играл сегодня вечером, было просто невероятно.

Мне всегда нравилось его отношение к работе. Очевидно, какое-то время у него дела шли не очень хорошо, но тогда стал он работать всё усерднее и усерднее и набирал обороты. Морально он такой же крепкий, как любой вратарь, которого я когда-либо видел. То, что он вернулся таким сильным, очень хорошо для нашей команды, но ещё более важно для его уверенности», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.

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