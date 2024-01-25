«Борись в любой ситуации». Самсонов оценил свои потрясающие спасения с «Виннипегом»

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов поделился эмоциями от шат-аута в матче с «Виннипегом» (1:0 ОТ). Россиянин отразил 32 броска и совершил серию великолепных спасений при выходе «два в ноль».

«Нетипичный момент для НХЛ, но это был просто игровой момент, в котором мне пришлось сделать сейв. Просто борись, в любой ситуации, вот и всё.

Что я думал в овертайме? Пожалуйста, забей. Я давно не выигрывал в овертайме (10 апреля 2023 года, 2:1 с «Флоридой»). Я не боялся, но немного переживал. Когда я увидел Остона с шайбой, то знал, что мы победим.

Фанаты скандировали моё имя? Я чуть не заплакал, это было важно для меня. Фанаты были такими громкими, давно я не слышал подобное. Это огромное событие. Ещё раз спасибо всем фанатам», — цитирует Самсонова пресс-служба клуба.