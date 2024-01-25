«Я чуть не заплакал!» Самсонов совершил невероятный сейв, приведя трибуны в экстаз

Для российского вратаря «Торонто» Ильи Самсонова нынешний сезон НХЛ напоминает американские горки. Ещё недавно он, как казалось, был на дне, когда после провала на старте регулярки «листья» отправили его на драфт отказов. Но Илья вскоре вернулся в основной состав, недавно одержал первую победу, а сегодня стал одним из главных творцов успеха «Торонто» во встрече с лидером Запада «Виннипегом».

«Джетс» активно начали гостевую встречу, проводя бóльшую часть времени в зоне оппонента. И, что было особо заметно, идя в активный форчекинг, под которым оборона «Торонто» ломалась. Постоянные обрезы и потери в своей зоне могли дорого стоить «Лифс», но Самсонов почти не давал шансов на добивание резвым нападающим «Джетс». По итогам периода «Виннипег» перебросал своего соперника – 16:4.

После перерыва ситуация ничуть не поменялась, и «Джетс» должны были наказывать «Мэйпл Лифс» за беспечность: играя в большинстве, «Торонто» допустил выход двух нападающих на ворота Самсонова, особо не включая ноги при возврате, будто не веря в своего голкипера, но Илья выдал чумовой тройной сейв, оставив в дураках Лаури и Бэррона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это спасение пробудило и трибуны, и полевых «листьев». «Торонто» перехватил инициативу и начал доставлять хоть какие-то проблемы голкиперу гостей, который половину матча просто спал. Но Броссуа решил не отставать от коллеги по цеху.

Третий период команды провели с оглядкой на свои ворота, потому что одна ошибка по такому матча привела бы к неминуемому проигрышу. В итоге, так почти ничего и не создав у чужих ворот, команды ушли в овертайм.

Гости начали его в большинстве, однако воспользоваться комфортным численным преимуществом не смогли. Дело шло к серии буллитов, но лучший снайпер этого сезона был против: Остон Мэттьюс занял выгодную позицию на пятаке, откуда и замкнул передачу Моргана Райлли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Илья Самсонов в итоге отразил все 32 броска, став первой звездой встречи. По ходу матча трибуны настолько восхитились игрой российского вратаря, что начали скандировать его имя. Самсонов очень сентиментально это воспринял, признавшись после матча: «Это невероятно, знаете, я чуть не заплакал!»