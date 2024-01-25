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Шайбы Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» победить «Ванкувер» в овертайме

Шайбы Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» победить «Ванкувер» в овертайме
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В ночь с 24 на 25 января мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Ванкувер Кэнакс» уступили «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:4 OT.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Гости открыли счёт на 14-й минуте игры. Полторы минуты спустя российский нападающий Павел Бучневич реализовал большинство и удвоил преимущество «Блюз». Второй период вышел безголевым, а на старте третьего соперники обменялись заброшенными шайбами: Пиус Зутер сократил отставание «Кэнакс», но через 41 секунду российский форвард Алексей Торопченко вернул «Сент-Луису» гандикап в два гола. На 46-й минуте Зутер оформил дубль, а на последней минуте основного времени — хет-трик, позволивший хозяевам льда перевести игру в овертайм. На второй минуте дополнительного времени победу гостям принёс бросок Брэйдена Шенна.

«Сент-Луис» выиграл третью встречу регулярного чемпионата подряд. Лидер Западной конференции «Ванкувер» оборвал свою трёхматчевую победную серию.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2024, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Нейборс (Томас) – 13:14     0:2 Бучневич (Нейборс, Томас) – 14:57 (pp)     1:2 Зутер (Бёзер, Хьюз) – 41:00     1:3 Торопченко (Хейз, Уокер) – 41:41     2:3 Зутер (Бёзер) – 45:42 (pp)     3:3 Зутер (Хьюз, Гронек) – 59:08     3:4 Шенн (Ледди) – 61:54    
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