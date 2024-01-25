Шайбы Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» победить «Ванкувер» в овертайме

В ночь с 24 на 25 января мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Ванкувер Кэнакс» уступили «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:4 OT.
Гости открыли счёт на 14-й минуте игры. Полторы минуты спустя российский нападающий Павел Бучневич реализовал большинство и удвоил преимущество «Блюз». Второй период вышел безголевым, а на старте третьего соперники обменялись заброшенными шайбами: Пиус Зутер сократил отставание «Кэнакс», но через 41 секунду российский форвард Алексей Торопченко вернул «Сент-Луису» гандикап в два гола. На 46-й минуте Зутер оформил дубль, а на последней минуте основного времени — хет-трик, позволивший хозяевам льда перевести игру в овертайм. На второй минуте дополнительного времени победу гостям принёс бросок Брэйдена Шенна.
«Сент-Луис» выиграл третью встречу регулярного чемпионата подряд. Лидер Западной конференции «Ванкувер» оборвал свою трёхматчевую победную серию.
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