Щитов — о штрафе «Сибири»: больше претензий не к КХЛ, а к руководству клуба

Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов высказался о нарушении «Сибирью» регламента КХЛ. Новосибирский клуб был оштрафован и наказан четырьмя техническими поражениями в матчах, где в заявке команды было более трёх легионеров.

«Хотелось бы, чтобы очки вернулись «Сибири». Электронная система должна всё это контролировать. Заявка на матч поступает в ЦИБ, там видно, что у человека есть спортивное гражданство Америки. Лига должна была дать отсечку. В «Сибири» должны были знать о том, что у их хоккеиста американское спортивное гражданство. Отсылки к словам президента России о том, что игроки из-за этого уезжают, неуместны.

Хотелось бы, чтобы такая история больше не повторялась. Думаю, шансов у «Сибири» нет. Больше претензий не к лиге, а к руководству «Сибири», – сказал Щитов.

Ранее «Сибирь» подала апелляцию на решение о технических поражениях. Напомним, из-за снятия четырёх очков «Сибирь» покинула зону плей-офф.