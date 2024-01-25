Нападающий «Спартака» Принс сделал предложение девушке на катке на Красной площади

Нападающий «Спартака» Шейн Принс сделал предложение своей девушке на катке на Красной площади. Пресс-служба красно-белых поздравила молодых людей с этим знаменательным событием.

«Хоккейный клуб «Спартак» Москва поздравляет Шейна Принса и его избранницу Эмили с помолвкой! Наш форвард сделал предложение своей второй половинке в самом центре столицы — на Красной площади, и она ответила ему «Да!» — говорится в заявлении в официальном телеграм-канале клуба.

Фото: ХК «Спартак»

Напомним, Принс имеет американское и белорусское гражданства. В текущем сезоне на счету нападающего 46 матчей, в которых форвард забросил 14 шайб и отдал 10 результативных передач.

Всего в КХЛ Принс провёл 271 матч и отметился 179 (82+97) набранными очками.