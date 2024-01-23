Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канарейкин: лимит в пять легионеров был оптимальным, а сейчас клубы ищут обходные пути

Канарейкин: лимит в пять легионеров был оптимальным, а сейчас клубы ищут обходные пути
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин рассказал о нынешней системе лимита на легионеров, при которой клубы могут выпускать на лёд не более трёх иностранных хоккеистов.

«Мне нравилось, когда лига имела лимит на пять легионеров. Мне кажется, это было оптимально, всё действовало. И клубы не искали какие-то обходные пути, безусловно. Мы сейчас видим моменты с гражданством, моменты с очень неприятной ситуацией в «Сибири», — приводит слова Канарейкина «ВсёПроСпорт».

Напомним, «Сибири» присудили четыре технических поражения из-за нарушения лимита на легионеров. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 51 очко в 54 матчах. В ближайшем матче подопечные Сергея Кривокрасова сыграют на выезде с «Витязем» 24 января.

Материалы по теме
Бывший генменеджер немецкого «Крефельда» раскритиковал КХЛ за снятие очков у «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android