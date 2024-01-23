Канарейкин: лимит в пять легионеров был оптимальным, а сейчас клубы ищут обходные пути

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин рассказал о нынешней системе лимита на легионеров, при которой клубы могут выпускать на лёд не более трёх иностранных хоккеистов.

«Мне нравилось, когда лига имела лимит на пять легионеров. Мне кажется, это было оптимально, всё действовало. И клубы не искали какие-то обходные пути, безусловно. Мы сейчас видим моменты с гражданством, моменты с очень неприятной ситуацией в «Сибири», — приводит слова Канарейкина «ВсёПроСпорт».

Напомним, «Сибири» присудили четыре технических поражения из-за нарушения лимита на легионеров. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 51 очко в 54 матчах. В ближайшем матче подопечные Сергея Кривокрасова сыграют на выезде с «Витязем» 24 января.