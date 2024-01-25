Пашков — о возвращении России: мы сами испортили отношение к нам, наблюдаем последствия

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил вероятность скорого возвращения сборной России к международным соревнованиям.

«Не верю в скорое возвращение России. Мы в значительной степени сами испортили отношение, наша хоккейная организация, которая у нас здесь внутри существует, но не только ФХР. Они испортили отношения с Международной федерацией хоккея, такие вещи быстро не проходят, они имеют последствия, что мы сейчас и наблюдаем. И дело Федотова, и публикация руководства ЦСКА в адрес президента ИИХФ, были сделаны определённые шаги», — приводит слова Пашкова «ВсёПроСпорт».

Напомним, по решению ИИХФ сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Предстоящий чемпионат мира — 2024 российская сборная вновь пропустит. Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что решение о продлении или отмене дисквалификации будет принято 12–13 февраля 2024 года.