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Юный хоккеист умер на льду в Воронежской области

Юный хоккеист умер на льду в Воронежской области
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Юный хоккеист умер на льду в Воронежской области, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Игрок выступал за клуб «ЭкоНива‑Бобров» из Национальной молодёжной хоккейной лиги (НМХЛ). Команда входит в систему воронежского клуба Всероссийской хоккейной лиги «Буран». Сообщалось, что хоккеист был 2006 года рождения.

«Ничего не предвещало беды, не было никаких столкновений. Он просто упал на лёд», – сказал собеседник.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге 38-летний хоккеист Дмитрий Горбунов умер после плановой операции на ключице. В больнице ему доставали металлическую пластину, которая была установлена из-за перелома. Во время этой операции у мужчины остановилось сердце.

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