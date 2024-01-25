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«Его можно с открытым ртом слушать». Щитов — о работе Ковалёва в «Спартаке»

«Его можно с открытым ртом слушать». Щитов — о работе Ковалёва в «Спартаке»
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов рассказал о большом опыте помощника главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова Алексея Ковалёва.

«Ковалёв не просто так был тренером по развитию в НХЛ. Представляете, сколько секретов он может рассказать нападающему? Его можно с открытым ртом слушать. Ковалёв был одним из самых креативных нападающих, когда играл в Северной Америке. Такой информации, которой он владеет, не расскажут в Высшей школе тренеров. Здорово, что в команде есть ещё и такая легенда, как Илья Ковальчук. Очень рад за ребят. Они получат большой багаж знаний на будущее», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

После 56 матчей нынешнего регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» набрал 72 очка и на данный момент занимает четвёртую строчку в таблице Западной конференции. В следующей встрече красно-белые сыграют в столичном дерби с «Динамо» в субботу, 27 января, на домашней площадке. Игра начнётся в 17:00 мск.

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