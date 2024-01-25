СКА выиграет конференцию, «Спартак» выпадет из топ-4? Расклады перед плей-офф КХЛ. Запад

Прогностический взгляд на первый раунд Кубка Гагарина. Из топ-клубов Запада больше всего не повезёт московскому «Динамо»?

Регулярка КХЛ движется к своему завершению, командам осталось провести по 12-14 матчей перед началом второго этапа. Ну или перед ранним отпуском. Состав кубковых восьмёрок в конференциях определён на 99%, но хватает разных интриг, которые с большой долей вероятности не будут разрешены до самого конца.

СКА станет первым на Западе, «Торпедо» обойдёт «Спартак»

Почти наверняка можно сказать, что восьмую строчку на Западе займёт минское «Динамо», и также большая вероятность того, что на шестом и седьмом местах в конференции финишируют ЦСКА и «Северсталь». Соответственно, при всём уважении к белорусскому клубу, у команд из верхушки таблицы есть огромная мотивация занять первое место, чтобы избежать в первом раунде встречи с действующим чемпионом либо с крепким череповецким клубом, показавшим в начале января образцы вполне себе кубкового хоккея вкупе с авторским стилем Андрея Козырева.

«Локомотив», СКА и московское «Динамо» — очевидные фавориты в борьбе за лидерство на Западе. Но не стоит сбрасывать со счетов и «Спартак» с «Торпедо», преодолевающим кризис начала года.

1. «Локомотив», 54 игры, 76 очков

Оставшиеся матчи: «Динамо» Мн (д), СКА (г), «Спартак» (г), «Витязь» (г), «Динамо» М (г), «Сибирь» (д), «Адмирал» (д), «Северсталь» (г), «Спартак» (д), ЦСКА (д), «Салават Юлаев» (д), «Ак Барс» (г), «Нефтехимик» (г), «Автомобилист» (г)

Ожидаемое количество очков: 90-92

До конца регулярки у ярославцев матчи разного калибра – как сшибки с другими топами КХЛ, так и вроде бы проходные домашние матчи. При этом не стоит забывать про «болезнь» «Локомотива»: железнодорожники частенько забывают выйти на игры с заведомыми аутсайдерами, и в минувшей домашней серии команда Никитина умудрилась проиграть в основное время «Витязю» и «Сочи». С другой стороны, на большие матчи «Локомотив» настраивается исправно и способен показать в таких играх почти идеальный хоккей. В рамках стиля Игоря Валерьевича, разумеется.

ХК «Локомотив» и Игорь Никитин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

2. СКА, 55 игр, 75 очков

Оставшиеся матчи: ЦСКА (д), «Локомотив» (д), ЦСКА (г), «Салават Юлаев» (г), «Авангард» (г), «Барыс» (г), ХК «Сочи» (д), «Лада» (д), «Салават Юлаев» (д), «Торпедо» (д), «Северсталь» (д), «Динамо» Мн (г), «Куньлунь» (г)

Ожидаемое количество очков: 91-93

СКА, вероятно, больше всех заинтересован в том, чтобы уйти от встречи с ЦСКА в первом раунде. У петербуржских армейцев явно есть кубковый комплекс перед москвичами, и невзрачное выступление ЦСКА в нынешней регулярке вряд ли его разрушит. Как и постоянные победы в дерби в нынешнем сезоне. Так что СКА будет давить на газ, благо ресурсы в виде мощнейшей глубины состава позволяют. При этом нельзя не обратить внимание на календарь ближайших матчей команды Ротенберга – пять топовых соперников подряд, причём три матча в гостях. От того, насколько успешно СКА пройдёт этот тяжелейший отрезок, тоже будет зависеть итоговое место армейцев в регулярке. При этом видно, что относительно простой финиш с длинной домашней серией может помочь армейцам в решении задач, даже в случае гипотетического провала в конце января – начале февраля.

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3. «Динамо» М, 54 игры, 74 очка

Оставшиеся матчи: «Куньлунь» (г), «Спартак» (г), «Витязь» (д), «Торпедо» (г), «Локомотив» (д), «Автомобилист» (д), «Металлург» (г), «Автомобилист» (г), «Динамо» Мн (д), «Витязь» (г), «Салават Юлаев» (д), «Северсталь» (д), «Адмирал» (д), ЦСКА (д)

Ожидаемое количество очков: 88-90

У бело-голубых весьма комфортный финиш сезона, в том смысле, что предстоит только один дальний выезд – двухматчевое уральское турне. Много домашних матчей, а «Динамо» традиционно хорошо на своей площадке, вот только на игру и, соответственно, результаты москвичей могут повлиять разные факторы. Это и вирус, продолжающий гулять по команде, и тот факт, что «Динамо» периодически накрывают провалы, подобные тому, который случился в последней встрече со «Спартаком». Нет уверенности и в последнем рубеже, где в последнее время активно наигрывался начинавший сезон третьим вратарём Максим Моторыгин.

Думается, что в большинстве матчей «Динамо» всё-таки должно сыграть нормально и не допустить спадов, но хватит ли этого, чтобы побороться за лидерство в конференции?

4. «Спартак», 56 игр, 72 очка

Оставшиеся матчи: «Динамо» М (д), «Торпедо» (д), «Локомотив» (д), «Автомобилист» (д), «Авангард» (г), «Барыс» (г), «Локомотив» (г), «Северсталь» (г), «Ак Барс» (д), «Торпедо» (д), «Северсталь» (д), «Динамо» Мн (д)

Ожидаемое количество очков: 86-88

Концерт в гостевой встрече с «Динамо», конечно, внушает оптимизм болельщикам «Спартака», да и в целом последние встречи говорят о том, что красно-белые выздоравливают после ужасного начала года. Но из-за переполненного лазарета у «Спартака» по-прежнему зияют дыры в составе, а впереди слишком много серьёзных соперников, так что рассчитывать на стабильный набор очков, а значит, и на существенный подъём в таблице красно-белым, кажется, сильно не стоит.

ХК «Спартак» и Алексей Жамнов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

5. «Торпедо», 54 игры, 67 очков

Оставшиеся матчи: «Автомобилист» (г), «Спартак» (г), ЦСКА (г), «Динамо» М (д), «Северсталь» (д), «Трактор» (д), ХК «Сочи» (д), «Нефтехимик» (д), ХК «Сочи» (г), ХК «Сочи» (г), СКА (г), «Спартак» (г), ЦСКА (д), «Лада» (д)

Ожидаемое количество очков: 85-87

У «Торпедо» достаточно приятный календарь с длинной домашней серией и тремя играми с аутсайдером из «Сочи», при этом успех команды Игоря Ларионова, как мы знаем, обычно зависит от состояния самого «Торпедо». В последних матчах команда хоть и натужно, но выигрывает, выбираясь из небольшого кризиса начала января, так что у нижегородских болельщиков есть надежда, что их команда поборется как минимум за право начать плей-офф на домашней площадке.

Прогноз: СКА сделает всё, чтобы выиграть конференцию, и на финише регулярки обойдёт «Локомотив». Возможно, по дополнительным показателям. Московское «Динамо» останется на третьей строчке Запада, а «Спартак» и «Торпедо» поменяются местами в таблице, и их очная встреча в первом раунде начнётся в Нижнем Новгороде.

ЦСКА и «Северсталь»: кто окажется выше?

ЦСКА и «Северсталь» от пятого места отделяет шесть очков. Не так много, но и не так мало при действующей двухочковой системе в КХЛ. Минское «Динамо», давно обосновавшееся на восьмой строчке, имеет теоретические шансы как подняться выше, так и выпасть из зоны плей-офф, но оба варианта настолько математические, что им сейчас не стоит уделять внимание. Предположим, что «зубры» так и финишируют восьмыми. А как же распределят шестую и седьмую строчки ЦСКА и «Северсталь»?

6. ЦСКА, 54 игры, 61 очко

Оставшиеся матчи: СКА (г), «Северсталь» (г), «Торпедо» (д), СКА (д), «Автомобилист» (д), «Салават Юлаев» (г), «Динамо» Мн (г), «Витязь» (г), «Куньлунь» (г), «Локомотив» (г), «Витязь» (д), «Сибирь» (д), «Торпедо» (г), «Динамо» М (г)

Ожидаемое количество очков: 78-80

Армейцев трясёт всю регулярку, причём позитивных всплесков у ЦСКА не так много, о чём и говорит место в таблице. Поэтому нет особых причин рассчитывать, что на финише у красно-синих всё вдруг наладится. При этом у ЦСКА достаточно матчей в конце регулярки, где можно будет набрать «свои» очки. Да и хотя бы раз за гладкий чемпионат должны красно-синие выиграть армейское дерби.

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7. «Северсталь», 54 игры, 61 очко

Оставшиеся матчи: «Сибирь» (д), ЦСКА (д), «Динамо» Мн (д), «Торпедо» (г), «Динамо» Мн (г), «Витязь» (г), «Локомотив» (д), «Динамо» Мн (д), «Спартак» (д), «Нефтехимик» (д), СКА (г), «Динамо» М (г), «Спартак» (г), «Салават Юлаев» (г)

Ожидаемое количество очков: 74-76

«Северсталь» показывала шикарный хоккей в первой половине января, но очевидно, что держать этот уровень на длинной дистанции череповчанам не позволяют ресурсы, а вытаскивать необходимые эмоции в каждом матче сейчас команде Андрея Козырева нет никакого смысла. Лучше сосредоточиться на том, чтобы вернуться к идеалу в плей-офф – то есть на подготовке к решающей части сезона. Ожидаю, что «Северсталь» не будет рвать жилы и участвовать в бессмысленной, в общем-то, гонке с ЦСКА за место повыше в таблице.

Прогноз: ЦСКА будет шестым, «Северсталь» займёт седьмое место.

ХК «Северсталь» и Андрей Козырев Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Предполагаемые пары первого раунда плей-офф:

СКА – «Динамо» Мн

«Локомотив» — «Северсталь»

«Динамо» М – ЦСКА

«Торпедо» — «Спартак»