НХЛ назвала участников Матча звёзд лиги

Национальная хоккейная лига назвала полные составы на Матч звёзд, который пройдёт в Торонто с 1 по 3 февраля.
Полный список участников Матча звёзд:
Фрэнк Ватрано, «Анахайм Дакс» (первое выступление на Матче звёзд);
Клейтон Келлер, «Аризона Койотс» (4);
Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз» (4);
Джереми Свейман, «Бостон Брюинз» (1);
Расмус Далин, «Баффало Сэйбрз» (3);
Элиас Линдхольм, «Калгари Флэймз» (1);
Себастьян Ахо, «Каролина Хайррикейнз» (3);
Александр Георгиев, «Колорадо Эвеланш» (1);
Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш» (5);
Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш»(3);
Бун Дженнер, «Коламбус Блю Джекетс» (1);
Джейк Эттингер, «Даллас Старз» (1);
Алекс Дебринкэт, «Детройт Ред Уингз» (2);
Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз» (5);
Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз» (7);
Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз» (2);
Сэм Райнхарт, «Флорида Пантерз» (1);
Кэм Тальбо, «Лос-Анджелес Кингз» (2);
Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд» (3);
Ник Сузуки, «Монреаль Канадиенс» (3);
Филип Форсберг, «Нэшвилл Предаторз» (2);
Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз» (3);
Мэтью Барзал, «Нью-Йорк Айлендерс» (3);
Винсент Трочек «Нью-Йорк Рейнджерс» (2);
Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс» (2);
Брэди Ткачук, «Оттава Сенаторз» (4);
Трэвис Конечны, «Филадельфия Флайерз» (2);
Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз» (6);
Томас Гертл, «Сан-Хосе Шаркс» (2);
Оливер Бьёркстранд, «Сиэтл Кракен» (1);
Роберт Томас, «Сент-Луис Блюз» (1);
Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5);
Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс» (3);
Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс» (5);
Вильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс» (1);
Морган Райлли, «Торонто Мэйпл Лифс» (1);
Брок Бёзер, «Ванкувер Кэнакс» (2);
Тэтчер Демко, «Ванкувер Кэнакс» (2);
Куинн Хьюз, «Ванкувер Кэнакс» (2);
Джей Ти Миллер, «Ванкувер Кэнакс» (1);
Элиас Петтерссон, «Ванкувер Кэнакс» (4);
Том Уилсон, «Вашингтон Кэпиталз» (2);
Кайл Коннор, «Виннипег Джетс» (2);
Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс» (4).