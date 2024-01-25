НХЛ назвала участников Матча звёзд лиги

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Национальная хоккейная лига назвала полные составы на Матч звёзд, который пройдёт в Торонто с 1 по 3 февраля.

Полный список участников Матча звёзд:

Фрэнк Ватрано, «Анахайм Дакс» (первое выступление на Матче звёзд);

Клейтон Келлер, «Аризона Койотс» (4);

Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз» (4);

Джереми Свейман, «Бостон Брюинз» (1);

Расмус Далин, «Баффало Сэйбрз» (3);

Элиас Линдхольм, «Калгари Флэймз» (1);

Себастьян Ахо, «Каролина Хайррикейнз» (3);

Александр Георгиев, «Колорадо Эвеланш» (1);

Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш» (5);

Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш»(3);

Бун Дженнер, «Коламбус Блю Джекетс» (1);

Джейк Эттингер, «Даллас Старз» (1);

Алекс Дебринкэт, «Детройт Ред Уингз» (2);

Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз» (5);

Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз» (7);

Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз» (2);

Сэм Райнхарт, «Флорида Пантерз» (1);

Кэм Тальбо, «Лос-Анджелес Кингз» (2);

Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд» (3);

Ник Сузуки, «Монреаль Канадиенс» (3);

Филип Форсберг, «Нэшвилл Предаторз» (2);

Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз» (3);

Мэтью Барзал, «Нью-Йорк Айлендерс» (3);

Винсент Трочек «Нью-Йорк Рейнджерс» (2);

Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс» (2);

Брэди Ткачук, «Оттава Сенаторз» (4);

Трэвис Конечны, «Филадельфия Флайерз» (2);

Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз» (6);

Томас Гертл, «Сан-Хосе Шаркс» (2);

Оливер Бьёркстранд, «Сиэтл Кракен» (1);

Роберт Томас, «Сент-Луис Блюз» (1);

Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5);

Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс» (3);

Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс» (5);

Вильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс» (1);

Морган Райлли, «Торонто Мэйпл Лифс» (1);

Брок Бёзер, «Ванкувер Кэнакс» (2);

Тэтчер Демко, «Ванкувер Кэнакс» (2);

Куинн Хьюз, «Ванкувер Кэнакс» (2);

Джей Ти Миллер, «Ванкувер Кэнакс» (1);

Элиас Петтерссон, «Ванкувер Кэнакс» (4);

Том Уилсон, «Вашингтон Кэпиталз» (2);

Кайл Коннор, «Виннипег Джетс» (2);

Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс» (4).