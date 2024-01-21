НХЛ назвала капитанов команд на Матче звёзд и их звёздных помощников на драфте

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала капитанов команд на Матче звёзд и их звёздных помощников на драфте.

В этом году в турнире 3х3 не будут соревноваться сборные дивизионов. Составы четырёх команд будут определены на драфте, который состоится 2 февраля в Торонто. Назначенные лигой капитаны вместе с приглашёнными знаменитостями сформируют составы. В каждой команде будет по девять полевых игроков и по два вратаря.

Команда Мэттьюса: капитан – Остон Мэттьюс («Торонто»), помощник – Морган Райлли («Торонто»), знаменитость – поп-исполнитель Джастин Бибер.

Команда Макдэвида: капитан – Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), помощник – Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), знаменитость – актёр Уилл Арнетт.

Команда Маккиннона: капитан – Натан Маккиннон («Колорадо»), помощник – Кейл Макар («Колорадо»), знаменитость – поп-исполнительница Тейт Макрей.

Команда Хьюзов: капитаны – Джек Хьюз («Нью-Джерси») и Куинн Хьюз («Ванкувер»), знаменитость – исполнитель Майкл Бубле.