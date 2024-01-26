Стэмкос стал пятым действующим игроком НХЛ с 14 сезонами в лиге с 20+ голами в регулярке

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Аризону Койотс». В ходе третьего периода хозяева впереди — 6:2.

В составе «молний» заброшенной шайбой отметился капитан команды канадский нападающий Стивен Стэмкос. Благодаря этому голу 33-летний форвард 14-й раз за карьеру в НХЛ достиг отметки в 20 голов в регулярном чемпионате НХЛ. Стэмкос стал всего пятым действующим игроком НХЛ с 14 сезонами в лиге с 20+ голами в регулярке.

Рекорд североамериканской лиги по этому показателю среди продолжающих сейчас карьеру в НХЛ принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (18 сезонов). Второе место занимает капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (16), топ-3 замыкает нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн (15). Стэмкос повторил достижение форварда «Пингвинз» Евгения Малкина (14).