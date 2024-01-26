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Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Аризону»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Аризону Койотс». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Даррен Рэддиш, Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос, Митчелл Чаффи, Люк Гленденинг, а также российский нападающий Никита Кучеров. Также россиянин записал на свой счёт две результативные передачи.

У «Аризоны» отличились Клейтон Келлер, Шон Дурзи и Лоусон Круз.

«Тампа» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 57 очков в 49 матчах. «Аризона» занимает 10-е место на Западе. В активе команды 49 очков в 47 матчах.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Нью-Джерси», а «Аризона» сыграет с «Каролиной».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.