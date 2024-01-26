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Егор Чинахов отличился в матче с «Калгари» с «передачи» арбитра

Егор Чинахов отличился в матче с «Калгари» с «передачи» арбитра
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В эти минуты в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости идёт перерыв после первого периода, счёт в матче 2:2. Первым голом в матче отметился российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов. Россиянин вбросил в зону соперника шайбу, которая рикошетом от судьи вернулась к форварду, после чего оказалась в воротах «Калгари».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Калгари» на своей площадке встретится с «Чикаго», а «Коламбус» в гостях сыграет с «Ванкувером».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
3-й период
2 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Чинахов (Веренски, Силлинджер) – 02:50     1:1 Уигар (Манджапане, Коулман) – 07:26     1:2 Сиверсон – 11:48     2:2 Зари (Коронато, Андерссон) – 14:42     2:3 Тексье – 26:33 (sh)    
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