Егор Чинахов отличился в матче с «Калгари» с «передачи» арбитра
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В эти минуты в Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
На момент написания новости идёт перерыв после первого периода, счёт в матче 2:2. Первым голом в матче отметился российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов. Россиянин вбросил в зону соперника шайбу, которая рикошетом от судьи вернулась к форварду, после чего оказалась в воротах «Калгари».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Калгари» на своей площадке встретится с «Чикаго», а «Коламбус» в гостях сыграет с «Ванкувером».
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