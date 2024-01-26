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Кучеров отметился уникальным статистическим достижением среди действующих игроков НХЛ

Кучеров отметился уникальным статистическим достижением среди действующих игроков НХЛ
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30-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (6:3) совершил ассистентский дубль и забросил шайбу, благодаря чему ему покорилось одно из статистических достижений. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

Кучеров – единственный действующий игрок НХЛ, который в третий раз добрался до отметки в 50 голевых передач за сезон, проведя менее 50 игр. В этом регулярном чемпионате на это ему потребовалось 48 матчей, в сезоне-2018/2019 – 43 игры, а в сезоне-2022/2023 – 47 встреч.

Ранее в истории НХЛ это делали как минимум трижды только Уэйн Гретцки (15 раз), Марио Лемье (9), Бобби Орр (6), Пол Коффи (4), Денис Савард (4), Брайан Троттье (4), Адам Оутс (4) и Петер Штястны (3).

Отметим, что в 48 матчах нынешнего сезона НХЛ Кучеров набрал 83 (32+51) очка при показателе полезности «+2». Всего в 692 матчах за карьеру в НХЛ на его счету 812 (308+504) результативных действий и коэффициент полезности «+129».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Рэддиш (Хагель, Чирелли) – 00:24     1:1 Келлер (Шмальц, Браун) – 08:40     2:1 Пойнт (Кучеров) – 19:26     3:1 Кучеров (Стэмкос, Хедман) – 27:36     4:1 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 32:02 (pp)     5:1 Чаффи (Крозье, Лиллеберг) – 35:18     5:2 Дурзи (Макбэйн, Келлер) – 36:59     6:2 Гленденинг (Чаффи) – 47:32     6:3 Круз (Кули) – 51:48    
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