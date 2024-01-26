Кучеров отметился уникальным статистическим достижением среди действующих игроков НХЛ

30-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (6:3) совершил ассистентский дубль и забросил шайбу, благодаря чему ему покорилось одно из статистических достижений. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

Кучеров – единственный действующий игрок НХЛ, который в третий раз добрался до отметки в 50 голевых передач за сезон, проведя менее 50 игр. В этом регулярном чемпионате на это ему потребовалось 48 матчей, в сезоне-2018/2019 – 43 игры, а в сезоне-2022/2023 – 47 встреч.

Ранее в истории НХЛ это делали как минимум трижды только Уэйн Гретцки (15 раз), Марио Лемье (9), Бобби Орр (6), Пол Коффи (4), Денис Савард (4), Брайан Троттье (4), Адам Оутс (4) и Петер Штястны (3).

Отметим, что в 48 матчах нынешнего сезона НХЛ Кучеров набрал 83 (32+51) очка при показателе полезности «+2». Всего в 692 матчах за карьеру в НХЛ на его счету 812 (308+504) результативных действий и коэффициент полезности «+129».