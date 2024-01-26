Купер — о неудачном старте «Тампы»: мы чувствовали, что в какой-то момент всё изменится

56-летний канадский специалист Джон Купер, возглавляющий «Тампа-Бэй Лайтнинг», после уверенной победы в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Аризоной Койотс» (6:3) высказался о текущей форме команды.

«В раздевалке царит большое воодушевление, ребята чувствуют себя хорошо. Мы верим в команду и в то, как мы играем. С самого начала было много вещей, которые шли против нас, и мы просто чувствовали, в какой-то момент всё изменится», — приводит слова Купера Tampa Bay Times.

Отметим, что в последних восьми матчах «Тампа» потерпела лишь одно поражение. Подопечные Купера занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 57 очков в 47 матчах.

До паузы на Матч звёзд НХЛ – 2024 «Тампа» проведёт домашний матч с «Нью-Джерси Дэвилз» (28 января).