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Купер — о неудачном старте «Тампы»: мы чувствовали, что в какой-то момент всё изменится

Купер — о неудачном старте «Тампы»: мы чувствовали, что в какой-то момент всё изменится
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56-летний канадский специалист Джон Купер, возглавляющий «Тампа-Бэй Лайтнинг», после уверенной победы в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Аризоной Койотс» (6:3) высказался о текущей форме команды.

«В раздевалке царит большое воодушевление, ребята чувствуют себя хорошо. Мы верим в команду и в то, как мы играем. С самого начала было много вещей, которые шли против нас, и мы просто чувствовали, в какой-то момент всё изменится», — приводит слова Купера Tampa Bay Times.

Отметим, что в последних восьми матчах «Тампа» потерпела лишь одно поражение. Подопечные Купера занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 57 очков в 47 матчах.

Статистика НХЛ сезона-2023/2024.

До паузы на Матч звёзд НХЛ – 2024 «Тампа» проведёт домашний матч с «Нью-Джерси Дэвилз» (28 января).

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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