ФХР — о деле «Толпара»: кто-то накормил детей мельдонием, что просто какой-то кошмар

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов высказался о ситуации с использованием допинга, отметив, что в хоккее ситуация с этим обстоит гораздо лучше, чем в других видах спорта.

«К сожалению, сейчас идёт дело по «Салавату Юлаеву». Кто-то накормил детей мельдонием, что просто какой-то кошмар. Хотя все скандалы прогремели, все должны знать, что это плохо и бесполезно. Нет медицинских фактов, что он что-то сильно улучшает.

Мы ведём борьбу. У нас нулевая толерантность к допингу. В сравнении с другими видами спорта хоккей выглядит лучше и чище», — приводит слова Курбатова ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что у 37 хоккеистов «Толпара», выступающего в Молодёжной хоккейной лиге и входящего в структуру уфимского «Салавата Юлаева», были выявлены следы использования мельдония. При этом отмечалось, что большинство из игроков принимали запрещённые препараты «длительным курсом».