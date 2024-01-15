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В РУСАДА отреагировали на информацию о 37 положительных допинг-пробах в системе «Салавата»

В РУСАДА отреагировали на информацию о 37 положительных допинг-пробах в системе «Салавата»
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В пресс-службе российского антидопингового агентства РУСАДА выступили с комментариями к опубликованной информации о 37 выявленных допинг-пробах хоккеистов системы уфимского «Салавата Юлаева».

«В настоящее время РУСАДА проводит обработку по семи делам, открытым в связи с положительными допинг-пробами хоккеистов «Толпара». Мы не подтверждаем наличие 37 положительных допинг-проб хоккеистов системы «Салават Юлаев» в рамках национальной антидопинговой программы», — гласит заявление агентства в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что у 37 хоккеистов «Толпара», выступающего в Молодёжной хоккейной лиге и входящего в структуру уфимского «Салавата Юлаева», были выявлены следы использования мельдония. При этом отмечалось, что большинство из игроков принимали запрещённые препараты «длительным курсом».

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