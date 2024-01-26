Кулёмин: подсказали, что делать в полёте, и вот хет-трик. Всем спасибо за советы

37-летний российский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин в социальных сетях прокомментировал свой хет-трик в ворота хабаровского «Амура» (3:0) в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ.

«Подсказали, что делать в полёте, и вот хет-трик. Всем спасибо за советы», — гласит публикация Кулёмина в телеграм-канале.

Напомним, в игре с «Амуром» Кулёмин сделал третий хет-трик за карьеру. Перерыв между прошлыми тремя заброшенными шайбами в одном матче составил почти два с половиной года. В нынешнем сезоне Николай провёл 41 матч, в которых набрал 24 (12+12) очка, заработав показатель полезности «+9». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года. Всего в КХЛ на его счету 359 матчей и 182 (89+93) очка.