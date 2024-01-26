Козлов: хет-трик Кулёмина? Комментировать нечего. Профессионал с большой буквы

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал результат выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (3:0), а также оценил вклад в эту победу 37-летнего российского нападающего Николая Кулёмина, оформившего хет-трик.

«Ребята сегодня молодцы. Все 60 минут отработали чётко, выполнили установку, контроль шайбы, движение и точность передач были на хорошем уровне. Спецбригады грамотно действовали: в большинстве забили, в меньшинстве выстояли. К сожалению, Коледов получил повреждение. Завтра посмотрим на его состояние. Отмечу Александра Самонова и важные голы Николая Кулёмина.

Хет-трик Кулёмина? Тут комментировать нечего. Это профессионал с большой буквы. Я знаю, как он готовится к матчам, что он делает в паузах. Это профессионализм, желание работать каждый день и делать себя лучше. Отсюда такой результат», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.