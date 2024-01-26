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«Да уйди ты!» Вратарь «Салавата» Самонов нагрубил оператору после матча с «Амуром»

«Да уйди ты!» Вратарь «Салавата» Самонов нагрубил оператору после матча с «Амуром»
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28-летний российский вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Александр Самонов грубо обратился к оператору, снимавшему традиционную церемонию рукопожатий после встречи регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (3:0).

«Да уйди ты, ***,****» (нецензурная лексика. – Прим. «Чемпионата»), — обратился Александр к оператору, подъехавшему к игрокам. Этот эпизод попал в телевизионный эфир.

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Напомним, в нынешнем сезоне Самонов принял участие в 39 матчах за «Салават Юлаев», в которых одержал 23 победы, отразив 93,9% бросков. Ранее голкипер выступал за череповецкую «Северсталь», а перед началом текущего сезона был обменян в «Салават Юлаев», с которым он затем заключил длительный контракт до 30 апреля 2026 года.

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