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Вратарь «Салавата» Самонов принёс извинения оператору, которому нагрубил после матча

Вратарь «Салавата» Самонов принёс извинения оператору, которому нагрубил после матча
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28-летний российский вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Александр Самонов принёс извинения оператору, которому нагрубил после матча с «Амуром» (3:0) в Хабаровске.

«После матча произошел неприятный эпизод. Мы не могли проехать на рукопожатие, оператор остановил всю колонну игроков и стоял. Я был после игры тяжелой игры, много эмоций. Не подобрал слова, чтобы попросить его отойти. Хочу извиниться перед тем парнем, мы все делаем свою работу. Тяжело сразу переключиться после эмоциональных матчей», — сообщили в пресс-службе уфимского клуба корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

В нынешнем сезоне Самонов принял участие в 39 матчах за «Салават Юлаев», в которых одержал 23 победы, отразив 93,9% бросков.

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