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Два россиянина попали в топ-10 лучших дуэтов в истории НХЛ по версии Daily Faceoff

Журналист Пол Пидутти в статье на портале Daily Faceoff представил топ-10 лучших дуэтов в истории Национальной хоккейной лиги.

В список попали два российских игрока: Сергей Фёдоров в паре со Стивом Айзерманом в «Детройт Ред Уингз» (девятое место) и Евгений Малкин с Сидни Кросби в «Питтсбург Пингвинз» (пятое место).

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Марио Лемье — Яромир Ягр, «Питтсбург Пингвинз»;

2. Уэйн Гретцки — Яри Курри, «Эдмонтон Ойлерз»;

3. Ги Лефлёр — Стив Шатт, «Монреаль Канадиенс»;

4. Майк Босси — Брайан Троттье, «Нью-Йорк Айлендерс»;

5. Евгений Малкин — Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз»;

6. Джон Леклер — Эрик Линдрос, «Филадельфия Флайерз»;

7. Коннор Макдэвид — Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»;

8. Фил Эспозито — Джонни Бьюсик, «Бостон Брюинз»;

9. Сергей Фёдоров — Стив Айзерман, «Детройт Ред Уингз»;

10. Петер Форсберг — Джо Сакик, «Колорадо Эвеланш».