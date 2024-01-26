Канадский защитник «Северстали»: Овечкин — легенда, он заслужил побить рекорд Гретцки

Защитник «Северстали» Марк Барберио высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

«Думаю, что Овечкин побьёт этот рекорд. Я не так много слежу за игрой «Вашингтона», но знаю, что у команды новый тренер, и надо время, чтобы привыкнуть к новой системе. Овечкин – главный голеадор всех времён, а неудачные отрезки случаются у всех. Александр – легендарный хоккеист, и он заслужил побить такой невероятный рекорд», — приводит слова Барберио «РБ Спорт».

За карьеру в североамериканской лиге российский форвард столичной команды принял участие в 1390 матчах, в которых забросил 830 шайб и сделал 684 результативные передачи при показателе полезности «+52». До рекорда Гретцки осталось 64 шайбы.