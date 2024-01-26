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«Он сдал тест». Главный тренер «Авангарда» назвал срок возвращения в состав Ткачёва

«Он сдал тест». Главный тренер «Авангарда» назвал срок возвращения в состав Ткачёва
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Ак Барсом» (4:2) рассказал о сроках возвращения нападающего омского клуба Владимира Ткачёва.

«Конечно, я доволен тем, что состав «Авангарда» сейчас сбалансирован. У меня всегда было в мыслях создание такой команды, где есть четыре звена, способных играть в активный хоккей, смены по 40-45 секунд. Ткачёв сегодня провёл с Антоном Курьяновым очень хорошую тренировку и, можно сказать, сдал тест. Думаю, что в следующей игре Володя будет играть, а в каком сочетании – ещё подумаю», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Ткачёв пропустил последние шесть матчей омского клуба. В нынешнем сезоне на счету Ткачёва 45 сыгранных матчей, в которых форвард забросил 16 шайб и отдал 44 результативные передачи, набрав в общей сложности 60 очков.

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