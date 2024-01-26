Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Добавляет желания скорее вернуться». Мальцев — об активностях «Спартака»

«Добавляет желания скорее вернуться». Мальцев — об активностях «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев рассказал об активностях красно-белых во время его восстановления после травмы.

«Cегодня после утренней был на КХЛ-ТВ и поймал флешбэк. Прошлый год, февраль, тоже травма, длинное восстановление и мой график: дом – каток – дом. Дальше сам по себе, настроение на нуле. Кто тогда читал, тот может вспомнить. Сейчас куча медиаактивностей. Везде зовут. Клуб придумывает фишки. Это приятно. Ты всё равно остаёшься частью процесса. Такое отношение, оно только больше помогает. Как это сказать. Добавляет желания скорее вернуться. Плюс ощущение, что ты всё равно помогаешь общему делу так или иначе», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

Напомним, в нынешнем сезоне Мальцев принял участие в девяти матчах за «Спартак», в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами при показателе полезности «+3».

Ранее Мальцев высказался об успешной игре своего одноклубника Максима Цыплакова в текущем сезоне КХЛ.

Материалы по теме
«Минусов у него нет». Форвард «Спартака» Мальцев — об игре Цыплакова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android