«Добавляет желания скорее вернуться». Мальцев — об активностях «Спартака»

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев рассказал об активностях красно-белых во время его восстановления после травмы.

«Cегодня после утренней был на КХЛ-ТВ и поймал флешбэк. Прошлый год, февраль, тоже травма, длинное восстановление и мой график: дом – каток – дом. Дальше сам по себе, настроение на нуле. Кто тогда читал, тот может вспомнить. Сейчас куча медиаактивностей. Везде зовут. Клуб придумывает фишки. Это приятно. Ты всё равно остаёшься частью процесса. Такое отношение, оно только больше помогает. Как это сказать. Добавляет желания скорее вернуться. Плюс ощущение, что ты всё равно помогаешь общему делу так или иначе», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

Напомним, в нынешнем сезоне Мальцев принял участие в девяти матчах за «Спартак», в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами при показателе полезности «+3».

Ранее Мальцев высказался об успешной игре своего одноклубника Максима Цыплакова в текущем сезоне КХЛ.