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«Сами себе забиваем — это тяжело». Рябыкин — о поражении от «Сочи»

«Сами себе забиваем — это тяжело». Рябыкин — о поражении от «Сочи»
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Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал домашнее поражение от «Сочи».

«Мы проиграли сегодня сами себе из-за потери концентрации на последних минутах двух периодов. Все три периода, за исключением пятиминутного удаления, мы владели преимуществом, играли в зоне атаки. Даже за пять минут нашего удаления соперники почти ничего не создали. Но сами себе забиваем — это тяжело. И что разочаровывает — реализация. Во втором периоде была смена, когда мы играли почти две минуты в зоне атаки, минуту и 45 секунд, по-моему. Но за это время сделали только один бросок. Это очень мало. Игра мне очень понравилась, но никто не застрахован от индивидуальных ошибок», — цитирует Рябыкина сайт КХЛ.

В Балашихе закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

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