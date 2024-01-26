«Сочи» одержал третью победу подряд, одолев в гостях «Витязь»

В Балашихе закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На 32-й секунде стартового отрезка Александр Яремчук с передачи Руслана Педана открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Артур Тянулин с передач Глеба Корягина и Николая Чебыкина восстановил равенство в счёте.

На 13-й минуте второго периода Артём Волков с передач Джереми Бракко и Данилы Климова вывел гостей вперёд. На заключительной минуте периода Матвей Мичков с передач Михала Криштофа и Амира Гараева сделал счёт 3:1.

На 12-й минуте третьего периода Владислав Цицюра с передач Джереми Роя и Дерека Барака сократил отставание до минимума.