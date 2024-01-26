«Сочи» одержал третью победу подряд, одолев в гостях «Витязь»
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В Балашихе закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
На 32-й секунде стартового отрезка Александр Яремчук с передачи Руслана Педана открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Артур Тянулин с передач Глеба Корягина и Николая Чебыкина восстановил равенство в счёте.
На 13-й минуте второго периода Артём Волков с передач Джереми Бракко и Данилы Климова вывел гостей вперёд. На заключительной минуте периода Матвей Мичков с передач Михала Криштофа и Амира Гараева сделал счёт 3:1.
На 12-й минуте третьего периода Владислав Цицюра с передач Джереми Роя и Дерека Барака сократил отставание до минимума.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2024, пятница. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Яремчук (Педан) – 00:32 (5x5) 1:1 Тянулин (Корягин, Чебыкин) – 19:17 (5x5) 1:2 Волков (Бракко, Климов) – 32:36 (5x5) 1:3 Мичков (Криштоф, Гараев) – 39:12 (5x5) 2:3 Цицюра (Рой, Барак) – 51:11 (5x4)
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