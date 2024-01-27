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Георгиев отметился результативной передачей в первом периоде матча с «Лос-Анджелесом»

Георгиев отметился результативной передачей в первом периоде матча с «Лос-Анджелесом»
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В эти минуты в Денвере проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

На данный момент идёт середина второго периода, счёт 3:1 в пользу хозяев.

Российский голкипер хозяев Александр Георгиев поучаствовал в первом голе своей команды, остановив шайбу за своими воротами, после чего Логан О'Коннор и Самуэль Жирар вдвоём организовали результативный проход первого к воротам соперника. Таким образом, россиянин отметился ассистентским баллом.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2-й период
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 О'Коннор (Жирар, Георгиев) – 07:44     2:0 О'Коннор (Вуд, Колтон) – 14:55     3:0 Маккиннон (Друен, Рантанен) – 18:30     3:1 Фиала (Лаферрье, Даути) – 26:20 (pp)     4:1 Мэнсон (Кольяно) – 31:44    

Всего в нынешнем сезоне, без учёта этого матча, на счету 27-летнего Георгиева 40 матчей за «Эвеланш», в которых он в среднем за игру отражал 89,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,95.

Также в НХЛ российский вратарь выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».

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