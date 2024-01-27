Только два игрока «Питтсбурга» сравнивали счёт на последней минуте матча чаще, чем Малкин

В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Флориде Пантерз» (2:3 Б).

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился голом за 42 секунды до окончания третьего игрового отрезка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Малкин сравнивал счёт на последней минуте третьего периода трижды в своей карьере. По этому показателю российский форвард вышел на третье место в истории «Питтсбурга», сравнявшись с Грегом Мэлоуном. Больше по этому показателю только у Марио Лемье (4 раза) и Сидни Кросби (6 раз).

Всего на счету Малкина в нынешнем сезоне 39 (16+23) очков в 45 матчах. «Питтсбург» набрал 49 очков и идёт на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «пингвины» сыграют дома с «Монреаль Канадиенс».