Американский нападающий «Трактора»: в буллитах мы одни из лучших в КХЛ

Американский нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон прокомментировал победу в ярком матче с «Нефтехимиком» (6:5 Б).

«Игра была такая, туда-сюда. Не думаю, что она была лучшей в этом году в плане содержания. Хотелось бы отметить характер и дух нашей команды, когда мы смогли преодолеть все трудности и вернуться в игру, уступая в две шайбы за 20 минут до конца. Могли решить ещё в овертайме, когда было пару классных моментов. Но в итоге забрали в буллитах, где, думаю, наши парни одни из лучших в лиге по исполнительскому мастерству», — цитирует Робинсона Metaratings.

В нынешнем сезоне 32-летний Робинсон провёл 42 встречи, в которых забросил восемь шайб и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности 11 очков.