Голкипер «Колорадо» Георгиев повторил достижение Сергея Бобровского в сезоне

В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (5:1).

Российский вратарь «лавин» Александр Георгиев в матче отметился результативной передачей на гол Логана О'Коннора, который стал первым в игре.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Георгиев — один из восьми вратарей НХЛ с двумя голевыми передачами в сезоне. Ранее этого показателя достигли Акира Шмид («Нью-Джерси Дэвилз»), Логан Томпсон («Вегас Голден Найтс»), Кейден Примо, Сэм Монтембо («Монреаль Канадиенс»), Коннор Ингрэм («Аризона Койотс»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Якоб Маркстрём («Калгари Флэймз»).

В активе Александра 27 побед в 41 матче в этом сезоне при 89,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,91. Голкипер лидирует в лиге по числу побед, на втором месте Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс» (25 в 34).