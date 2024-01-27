Вратарь «Колорадо» Георгиев совершил красивый сейв коньком при выходе «один в ноль»

В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (5:1).

В середине второй двадцатиминутки российский вратарь «лавин» Александр Георгиев совершил красивый сейв коньком при выходе «один в ноль» от форварда «королей» Кевина Фиалы.

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Георгиев отметился в этой встрече 25 сейвами. Также россиянин смог заработать в этом матче результативную передачу. В активе Александра 27 побед в 41 матче в этом сезоне при 89,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,91. Голкипер лидирует в лиге по числу побед, на втором месте Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс» (25 в 34).