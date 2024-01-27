Бреннан Менелл установил новый рекорд в истории московского «Динамо» в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» принимает московское «Динамо». После второго периода гости впереди – 2:1.

В составе гостей результативной передачей отметился российский защитник американского происхождения Бреннан Менелл. Для 26-летнего хоккеиста эта результативная передача стала 31-й в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ, благодаря чему он установил рекорд в истории московского «Динамо». Менелл превзошёл достижение Андрея Сергеева (30 передач в сезоне-2020/2021) по голевым передачам в одном регулярном чемпионате КХЛ среди защитников бело-голубых.

В нынешнем сезоне Бреннан принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 37 (6+31) очков. Менелл проводит свой второй сезон в московском клубе. Летом 2023 года игрок получил гражданство России.