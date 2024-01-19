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Менелл — о «Динамо»: отличная организация, партнёры и болельщики

Менелл — о «Динамо»: отличная организация, партнёры и болельщики
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26-летний американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл, получивший российский паспорт, поделился эмоциями от 100-й игры в составе бело-голубых в КХЛ.

«Для меня огромная честь находиться в этом клубе! Надеюсь, у меня впереди ещё много игр за «Динамо»! Здесь отличная организация, партнёры и болельщики», — приводит слова Менелла Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне Менелл принял участие в 50 матчах в составе московского «Динамо», в которых отметился 35 (6+29) результативными действиями при показателе полезности «+3». Ранее в КХЛ он выступал в составе минского «Динамо», всего на его счету 152 встречи и 107 (14+93) очков.

Контракт 26-летнего игрока обороны с «Динамо» рассчитан до 30 апреля 2026 года.

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