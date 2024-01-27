«Спартак» одержал вторую победу кряду в дерби, обыграв «Динамо» по буллитам

В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал столичное «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 по буллитам.

Счёт в матче был открыт лишь в середине встречи – отличиться удалось канадскому нападающему бело-голубых Джордану Уилу, реализовавшему численное преимущество. Однако уже через несколько минут хозяева восстановили паритет усилиями Александра Бурмистрова. Затем нападающий «Динамо» Игорь Чернышов вновь вывел свою команду вперёд. Сравнять «Спартаку» удалось в начале заключительной двадцатиминутки, когда дебютной шайбой в КХЛ отметился 19-летний нападающий Егор Варюшин. В середине третьего периода нападающий «Спартака» Николай Голдобин сумел реализовать буллит и впервые вывел хозяев вперёд в счёте. Однако за полторы минуты до конца основного времени Бреннан Менелл точным броском от синей линии перевёл игру в овертайм, в котором команды победителя выявить не сумели.

В серии буллитов сильнее оказались игроки «Спартака» — свои попытки реализовали Илья Ковальчук, Шейн Принс и Егор Чезганов. У «Динамо» единственную попытку реализовал Дмитрий Рашевский.

Таким образом, «Динамо» не сумело реабилитироваться за поражение в домашнем матче со «Спартаком», которое завершилось со счётом 3:6 несколькими днями ранее.