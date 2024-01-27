Вратарь «Спартака» Николаев отметился невероятным спасением ловушкой в овертайме

В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал столичное «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 по буллитам.

В начале овертайма 24-летний российский вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев спас свою команду, благодаря невероятному спасению в падении ловушкой, отразив бросок защитника «Динамо» Бреннана Менелла после резкого выезда из-за ворот.

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Примечательно, что в этой игре хоккеисты «Динамо» нанесли 62 броска по воротам Николаева, из которых 59 были отражены вратарём. Это была его 13-я игра в нынешнем сезоне в составе «Спартака», в которых им одержано шесть побед при 90,1% отражённых бросках и коэффициенте надёжности 2,95.